İstanbul'da 30 Ton Miadı Dolmuş İlaç Bertaraf Edildi

İstanbul'da son bir yılda 30 bin 774 kilogram miadı dolmuş ilacın bertaraf edildiği bildirildi.

İstanbul'da son bir yılda 30 bin 774 kilogram miadı dolmuş ilacın bertaraf edildiği bildirildi.



İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda, 2018 yılında eczanelerden miadı dolmuş 30 bin 774 kilogram ilacı toplayarak bertaraf edilmesini sağladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olduklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:



"Farmasötik atıkların kanalizasyon veya katı atık toplama yöntemleri ile imha edilmeye çalışılması, başta kaynak suları olmak üzere, deniz, göl, akarsu gibi doğal hayatın kirlenmesi sonucu doğurmaktadır. Bu nedenle ilacın her aşamasından sorumlu bir mesleğin mensupları olarak, ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmak ve farmasötik atıkların çevreye ve doğaya zarar vermesini önlemek adına 2018 yılında ağırlığı 30 bin 774 kilogramı bulan 426 bin 401 kutu miadı geçmiş ilacı topladık."



Sarıalioğlu, bertaraf edilen ilaçların, İstanbul Eczacı Odası bünyesinde eczacılara hizmet veren İlaç Atık Yönetim Sistemi (İLAYS) birimince toplanarak, odanın Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı'na sahip aracıyla ilgili tesise gönderildiğini kaydetti.

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