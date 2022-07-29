İstanbul'da, Elif Güneş cinayetinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da, Elif Güneş cinayetinin katil zanlısı yakalandı

29.07.2022 11:29

İstanbul'da 30 yaşındaki Elif Güneş'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli K.G. (32) gözaltına alındı.

İstanbul'da 30 yaşındaki Elif Güneş'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli K.G. (32) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da Kadıköy'den araçla alındığı tespit edilen Elif Güneş'in silahla vurularak bırakıldığı Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında, maktulün eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve katil zanlısı olarak aranan K.G. yakalandı.

Zanlının Cinayet Büro'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olay

Elif Güneş, 23 Temmuz'da akşam saatlerinde Kadıköy'de arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisiyle konuşmak isteyen K.G. ile arabaya binerek oradan ayrılmıştı.

Güneş daha sonra silahla vurularak yaralanmış biçimde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın faili olduğu değerlendirilen K.G'nin yakalanması için süren çalışmalar sırasında zanlının saklanmasına ve kaçmasına yardım eden, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüpheliler A.A, A.D, Y.O. ve S.Ç. gözaltına alınmış, S.Ç'nin evinde yapılan aramalarda ise tabanca ile kovan ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.Ç, A.D. ve Y.O. tutuklanmış, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da, Elif Güneş cinayetinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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