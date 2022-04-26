İstanbul'da 300 Arap yetim çocuk iftarda buluştu - Son Dakika

Arap ülkelerinden 300 yetim çocuk, Fatih'te düzenlenen iftar programında buluştu.

Arap Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Arap Derneği, Şems Derneği, Arap Kadınlar Birliği, Suriye Lemme Derneği, Zeyd Bin Sabit Derneği iş birliği, Katar Hayır Derneğinin sponsorluğunda, 300 Arap yetim çocuk için bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Programda çeşitli sahne gösterileri yapılırken, çocuklara hediyeler ve bayramlık kıyafetler dağıtıldı.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Arap Kadınlar Birliği ve Şems Derneği Başkanı Muna Al Lahham, Türkiye'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

Çocukların uzun süredir Kovid-19 salgını nedeniyle bir araya gelemediğini hatırlatan Al Lahham, "Çocuklarımız için etkinliğimiz ayrı bir güzel ve anlamlı oldu. Çocuklara ramazan temalı sahne gösterileri sunduk. Onların yüzlerini bir nebze olsun güldürebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Arap Derneği Başkanı Metin Turan da Türkiye'de 5 milyona yakın Arap göçmen bulunduğunu kaydetti. Göçmen Araplar arasında yetimler de bulunduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"300 kişiyi bir araya getirdiğimiz tarihi ve coşkulu bir etkinlik düzenledik. Binlerce Arap çocuğumuz burada eğitim görüyor. İnşallah bu çocuklar Türkçe ve Arapça bilmeleri sayesinde, ileride Türk-Arap ilişkilerine katkı sağlayacaklar, ilişkilere ivme kazandıracaklar."