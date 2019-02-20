İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?

İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor.

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İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor. Bunun yanında belediye sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımıyla ilgili çalışmalarını artırmış durumda.

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