Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?

İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?

2 saat önce

İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor.

">
İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor. Bunun yanında belediye sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımıyla ilgili çalışmalarını artırmış durumda.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:16 

İstanbul, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemenli Çocuklar Yararına Düzenlenen Kermese Büyük İlgi İstanbul'da 1 Kişinin Öldüğü Patlamada, Olay Yerinden İlk Görüntüler

25 Nisan'da Moskova'da Düzenlenecek Rusya-Türkiye Medya Forumu Detayları İstanbul'da Şekillendi CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 18:29:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]