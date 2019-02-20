İstanbul'da 300 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Nasıl Yapılıyor?
2 saat önce
İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor.
İstanbul sakinleri sokaklarda yaşayan dört ayaklı dostlarına asırlardır süren bir geleneğin parçası olarak yardımlarını sürdürüyor. Bunun yanında belediye sokak hayvanlarının sağlığı ve bakımıyla ilgili çalışmalarını artırmış durumda.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:16
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