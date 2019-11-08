Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi

İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi

7 saat önce

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi, System.String[]

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda 12 ayrı operasyon düzenlendi. 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 625 adet ecstasy hap ele geçirildiği baskınlarda 30 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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