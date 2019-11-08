Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi
Son Dakika Güncel İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi

İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi

7 saat önce

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 624 adet uyuşturucu hap ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik farklı zamanlarda 12 ayrı operasyon düzenlendi. 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ve 625 adet ecstasy hap ele geçirildiği baskınlarda 30 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

(Sadık Kahraman - Serdar Ünal/İHA)

İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçelievler'de parti binası mühürlenen Davutoğlu, yeni binayı Küçükçekmece'de tuttu
Ekrem İmamoğlu iddialı konuştu: Demokrat olma konusunda dünyadaki her belediye başkanıyla yarışırım Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 300 kilo eroin, 210 kilo skunk ele geçerildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]