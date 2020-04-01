İstanbul'da 302 kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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İstanbul'da 302 kişiye idari para cezası uygulandı
6 saat önce
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 iş yeri mühürlenirken 302 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 8 iş yeri mühürlenirken 302 kişiye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.
Polis, 31 Mart ve 1 Nisan'da kentte gerçekleştirdiği denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 8 iş yerini mühürledi, 1 araç da trafikten men edildi. Tedbir yasaklarına uymayan toplam 302 kişiye ise Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uyguladı.
Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ve kişilere toplam 161 bin 722 lira idari para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:56 Kaynak: AA
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