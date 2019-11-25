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İstanbul'da 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
6 saat önce
Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Fatih'te 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Molla Gürani Mahallesi'ndeki 3 iş yerini denetledi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda, farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.
Suriye uyruklu iş yeri sahipleri Mahmoud A. (37), Hasan A. (44) ve Madhat J. (42) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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