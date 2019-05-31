İstanbul'da 309 bin 778 öğrenci sınava girecek
36 dakika önce
İstanbul Valiliği, cumartesi ve pazar günü yapılacak sınavlara 309 bin 778 öğrencinin katılacağını duyurdu.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:03
Valiliği, cumartesi ve pazar günü yapılacak sınavlara 309 bin 778 öğrencinin katılacağını duyurdu
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