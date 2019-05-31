Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 309 bin 778 öğrenci sınava girecek
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İstanbul'da 309 bin 778 öğrenci sınava girecek

36 dakika önce

İstanbul Valiliği, cumartesi ve pazar günü yapılacak sınavlara 309 bin 778 öğrencinin katılacağını duyurdu.

İstanbul'da 309 bin 778 öğrenci sınava girecek , System.String[]
İstanbul Valiliği, cumartesi ve pazar günü yapılacak sınavlara 309 bin 778 öğrencinin katılacağını duyurdu
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:03 
Ekonomi
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