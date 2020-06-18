İstanbul'da 31 binden fazla kişiye 620 milyon lira para cezası uygulandı - Son Dakika

İstanbul'da 31 binden fazla kişiye 620 milyon lira para cezası uygulandı
Korona virüs salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında geçen 3 aylık süre içinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 31 bin 842 kişiye ceza uygulandığı belirtildi.
Korona virüs salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında geçen 3 aylık süre içinde yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 31 bin 842 kişiye ceza uygulandığı belirtildi. İstanbul polisi, son 3 ayda yasakları delen ve genelgeyi ihlal eden kişi ve işletme sahiplerine toplam 620 milyon 501 bin 395 lira para cezası uyguladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirler kapsamında geçen 3 aylık süre içinde yapılan denetimlerde getirilen kısıtlama ve yasakları ihlal eden 31 bin 842 kişiye ceza uygulandığı belirtildi. Pandemi döneminde İstanbul'da dönüşümlü olarak 451 bin polisin görev yaptığı aktarılırken, toplu taşıma araçlarında ve kamuya açık alanlarda kuralları ihlal edip belirtilen sosyal mesafeye uymayan toplam 31 bin 842 kişiye 620 milyon 501 bin 395 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında il giriş çıkışlarında yer alan toplam 120 noktada 1 milyon 164 bin 676 araç kontrol edilirken, aynı dönem içinde 1 milyon 247 bin 239 adrese maske ve kolonya dağıtımı gerçekleşti. Hava ya da kara yolu ile yurt dışından İstanbul'a giriş yapan 12 bin 405 vatandaştan 7 bin 672'si başka illere nakledilerek gittikleri kentlerde karantinaya alındığı öğrenilirken, geri kalan 4 bin 733 vatandaşın ise İstanbul'da değişik kurumlardaki karantina denetiminin yapıldığı kaydedildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:01 Kaynak: İHA
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