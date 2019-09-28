İstanbul'da 314 artçı deprem yaşandı
1 saat önce
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.
İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı. - İSTANBUL
Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak