Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 314 artçı deprem yaşandı
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İstanbul'da 314 artçı deprem yaşandı

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.

İstanbul'da 314 artçı deprem yaşandı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.

İstanbul'da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314'e ulaştı.

(İHA)

İstanbul, Deprem, Eylül, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
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