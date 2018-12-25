İstanbul'da 32 Adrese Narkotik Operasyonu: 40 Gözaltı
44 dakika önce
İstanbul'da 32 adrese narkotik operasyonu düzenledi.
İstanbul
'da 32 adrese narkotik operasyonu düzenledi. Yüklü miktarda uyuşturucu hapın satışa sunulmadan ele geçirildiği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Hollanda
'dan ev aksesuarları arasına zulalanan uyuşturucu hapların Bulgaristan- Sırbistan
sınırında başka araçlara dağıtılacağı bilgisi üzerine fiziki ve teknik takip başlatmıştı. Yurt dışına çıkan narkotik polisi Sırbistan-Bulgaristan sınırında gerçekleştirilen ortak operasyonda 500 bin ecstasy hap ele geçirmişti. Başarılı operasyonun ardından yurt içinde de çalışmalarını hızlandıran narkotik polisi, yurt dışından ülkeye girecek hapların dağıtılacağı "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon için düğmeye bastı.
YURT DIŞINA ELE GEÇİRİLEN HAPLARIN DAĞITILACAĞI TORBACILARA OPERASYON Şafak vakti kentte önceden belirlenen 32 adrese yaklaşık 250 polisle İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yola çıkan polis ekipleri, Esenyurt
ve Beylikdüzü
'nde önceden belirlenen 32 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda koçbaşıyla kapısını kırdıkları evlere giren polis, hedefteki 40 torbacıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde didik didik yapılan aramalarda ise çok miktarda ve sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Maddelere polis tarafından el konulurken, gözaltına alınan torbacılar ise sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:36 Kaynak: İHA
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