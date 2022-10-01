Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Kentte düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"na 1050 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA katılmış, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 214 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Narkotik, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 293 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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