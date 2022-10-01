İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 293 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 293 şüpheli tutuklandı

01.10.2022 15:33

İstanbul'da 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 367 şüpheliden 293'ü tutuklandı.

İstanbul'da 32 ilçede eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 367 şüpheliden 293'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 Eylül'de 32 ilçede eş zamanlı, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 367 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kentte düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"na 1050 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA katılmış, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 214 fişek ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Narkotik, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 293 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 293 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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