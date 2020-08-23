İstanbul'da, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı - Son Dakika

İstanbul'da, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı

Bakan Kasapoğlu: Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesajTMOK Başkanı Erdener: Pandemi nedeniyle ilave tedbirler alarak organize ettikErkekler genel klasman birincisi Mustafa Erdenay: Çok mutluyumKadınlar genel klasman birincisi...

İstanbul'da, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı, System.String[]

Bakan Kasapoğlu: Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj

TMOK Başkanı Erdener: Pandemi nedeniyle ilave tedbirler alarak organize ettik

Erkekler genel klasman birincisi Mustafa Erdenay: Çok mutluyumKadınlar genel klasman birincisi Hilal Zeynep Saraç: Mutlu ve gururluyumOLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, - İstanbul'da bu yıl 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı. 6.5 kilometrelik parkurda erkekler genel klasmanda Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanda ise Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 34 ülkeden 1765 yüzücü, Anadolu Yakası'nda Kanlıca'dan başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı organizasyon, seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Yarıştaki tüm süreçlerde sosyal mesafe, temassızlık ve maske kullanımına dikkat edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.Dünyanın Asya'dan Avrupa'ya yüzülen tek organizasyonu niteliğindeki yarış büyük mücadeleye sahne olurken, 6.5 kilometrelik parkurda erkekler genel klasmanda Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanda ise Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu.BAKAN KASAPOĞLU: SALGIN SÜRECİNDE ÜLKEMİZİN BU YARIŞI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRMESİ TÜM DÜNYAYA VERİLMİŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJSalgın döneminde böyle bir organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin dünyaya verilmiş önemli bir mesaj olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi: "Sporun birleştiren ruhuyla, kıtaların kulaçlarla birleşmesi söz konusu. Bu yıl yarışın 32'ncisi gerçekleşiyor. 59 ülkeden 2 bine yakın sporcu katılıyor. Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj. Ülkemizin hem spor turizminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğini hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğini tekrar tekrar ortaya koyan bir durum. Türkiye birçok uluslararası organizasyonu başarılı bir şekilde düzenliyor. Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz bir nokta var ve bu noktayı her geçen gün daha da ileriye taşıma çabasındayız. İdealimiz, bu bayrağı ileri taşımak. İki yıl önce başlattığımız 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyası hızlı bir şekilde büyüyor. Pandemiye rağmen hedeflerimizi aşacağız. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz, potansiyeli olan gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarına önem veriyoruz. Dün Yalova'daydık ve burada su sporlarıyla ilgili bir çalışmamızı paylaştık. Projelerimizi aşama aşama gerçekleştiriyoruz. Sporu tabana yayma politikamızı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir heyecan. Spor turizmi, Bakanlığımızın özellikle önem verdiği bir konu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."TMOK BAŞKANI ERDENER: PANDEMİ NEDENİYLE İLAVE TEDBİRLER ALARAK ORGANİZE ETTİKPandemi nedeniyle bu yıl ilave tedbirler alarak yarışın düzenlendiğini belirten Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise "Bu yıl yarışı ilave tedbirler alarak organize ettik, güç koşullar altında düzenledik. Herhangi bir sorun olmadı. Güzel bir yarış gerçekleştirdik. Ülkemizin ve İstanbul'un tanıtımının yanı sıra turizm ile sağlığa verdiği önemi vurgulama açısından güzel bir örnek. Destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.ERKEKLER GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ MUSTAFA ERDENAY: ÇOK MUTLUYUMErkekler genel klasmanda yarışmayı birinci bitiren Mustafa Serenay çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene de katılmıştım ancak istediğim dereceye ulaşamamıştım. Bu sene elimden geleni yaptım, birinci oldum. Organizasyona her sene katılıyoruz. Bu sene de oldukça başarılıydı. Gelecek yıllarda da katılmaya devam edeceğiz. Boğaz'da yüzmek oldukça keyifli. Pandemi sürecinde de antrenmanlarımıza evlerimizde devam ettik. Bu yarışta da onun yararlarını aldık diyebilirim" dedi.KADINLAR GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ HİLAL ZEYNEP SARAÇ: MUTLU VE GURURLUYUM

Kadınlar kategorisinde klasman birincisi olan Hilal Zeynep Saraç da zor bir yarışı birinci sırada bitirmenin gururunu yaşadığını kaydetti. Saraç, "Bu yarışa 2018 yılında ilk defa katıldığımda kadınlar genel klasman birincisi olmuştum. Geçen sene de erkekler genel klasman birincisini geçerek Boğaziçi tarihinde bir ilki başarmıştım. Bu yılda yeniden birinci olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Burada yüzmek harika bir duygu. Tabii ki zor bir yarış. Dereceye giren, bu yarışı tamamlayan herkesi tebrik ediyorum. İstanbul dünyanın göz bebeği. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 14:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul'da, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım         
14:35
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı         
14:13
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı         
13:23
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı         
13:09
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı         
13:01
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim         
12:27
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor         
11:53
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor         
11:47
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı         
11:09
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti         
21:31
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak         
21:13
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha         
18:07
Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi Çankırı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere kısıtlama getirildi         
17:43
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı Avustralya'da bir kişi, babasının 50 yıldır oynadığı rakamlarla piyango kazandı         
15:17
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 20:24:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da, 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei