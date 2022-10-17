İstanbul'da 32 otomobil çaldıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 32 otomobil çaldıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı

17.10.2022 13:42

İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleşen 32 otomobil hırsızlığının faili oldukları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleşen 32 otomobil hırsızlığının faili oldukları öne sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, farklı ilçelerde park halindeki otomobilleri çalan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Örgütlü şekilde hareket ettiği belirlenen şüphelilerin, çaldıkları otomobillerin bazılarını sahte evrak ve plaka ile satmaya çalıştıkları, bazı otomobilleri de sökerek yedek parça olarak piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Bağcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta 32 otomobil hırsızlığına karıştıkları tespit edildi.

Farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda şüphelilerin çaldığı 20 otomobil ele geçirilirken, Başakşehir, Esenyurt, Ataşehir, Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçeleri ile Bursa ve Kocaeli'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve taklit kontak anahtarı yapan makine ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 8'i emniyete götürülürken, 1 şüphelinin polis ekiplerinden kaçmak istediği sırada düşerek yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 32 otomobil çaldıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 32 otomobil çaldıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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