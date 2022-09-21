İSTANBUL'DA 34 BİN 550 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 34 BİN 550 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

21.09.2022 12:21

İSTANBUL'da yapılan tarihi eser operasyonunda farklı illerden toplanarak İstanbul'a getirildiği tespit edilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.

İSTANBUL'da yapılan tarihi eser operasyonunda farklı illerden toplanarak İstanbul'a getirildiği tespit edilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden İstanbul'a sikkeler getirildiğini belirledi. Getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 34 BİN 550 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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