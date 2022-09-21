İSTANBUL'DA 34 BİN 550 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da yapılan tarihi eser operasyonunda farklı illerden toplanarak İstanbul'a getirildiği tespit edilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden İstanbul'a sikkeler getirildiğini belirledi. Getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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