İSTANBUL'DA 34 NOKTAYA 34 ŞAHMERAN HEYKELİ - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 34 NOKTAYA 34 ŞAHMERAN HEYKELİ

10.05.2022 20:19
İSTANBUL'DA 34 NOKTAYA 34 ŞAHMERAN HEYKELİ

34 sanatçının bir mitoloji karakteri olan Şahmeran hikayesinden esinlenerek yaptığı 34 heykel, İstanbul'un 34 ayrı noktasında sergilenecek.

34 sanatçının bir mitoloji karakteri olan Şahmeran hikayesinden esinlenerek yaptığı 34 heykel, İstanbul'un 34 ayrı noktasında sergilenecek. 3 ay boyunca İstanbulluların görebileceği eserler sergi sonunda düzenlenecek müzayede ile satılarak, kız çocuklarına burs olarak kullanılacak.

'Şahmeran 34' sergisi Beyoğlu'nda bulunan Haliç Tersanesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. 34 sanatçının bir araya gelerek hazırladığı eserler kentin 34 noktasında sergilenecek. 'Şahmeran 34' te yer alan eserler Mecidiyeköy ve Taksim Meydanı ile Bağdat Caddesi gibi şehrin simge noktalarında 13 Mayıs -13 Ağustos arası İstanbullularla buluşacak.

34 SANATÇI YENİDEN YORUMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Artpublik iş birliği ile düzenlenen serginin küratörlüğünü Marcus Graf üstleniyor. Heykeltıraş Ayla Turan tarafından çağdaş formda tasarlanan Şahmeran'ı 34 sanatçı kendi tarzlarıyla yorumladı ve ortaya 34 farklı heykel çıktı. Ayrıca her heykel tasarımcısının verdiği ismi taşıyor.

GELİR KIZ ÇOCUKLARINA GİDECEKŞahmeran heykelleri sergi sürelerinin ardından eylül ayında İstanbul Vakfı'nın 'Büyüt Hayallerini' projesi yararına düzenlenecek müzayedede satılacak. Elde edilecek gelirin bir kısmı kız çocukları için eğitim bursu olacak.

"BİNLERCE SENE ÖNCE YAZILMIŞ BİR HİKAYE ŞAHMERAN"

'Şahmeran 34' sergisi hakkında bilgi veren serginin küratörü Marcus Graf, "Bu toprakları ait binlerce sene önce yazılmış bir hikaye şahmeran. Bir mit. Benim iki çocuğum var, çocuklarım hikaye bilemiyor. Şahmeran'ın hikayesini ve bu hikayedeki önemli kavramları iyileştirmek, inanmak,  güvenmek, ihanet ve yeniden inanmak gibi kavramların üzerinde durması nedeniyle eski bir MİT olmasına rağmen aslında oldukça güncel bir konu. Bu bağlamda aslında şahmeranı yeniden bu sokaklara taşıyoruz ve inanıyorum ki, bazı kişiler yeniden tanışıyorlar. Bazıları ise ilk defa bu hikaye ile tanışıyorlar" diye konuştu. "Burada 34 çağdaş sanatçının eserlerini göreceksiniz" diyen Graf, "Bu eserleri Ayla Turan'ın yarattığı heykel üzerinden çalıştılar. Bu projede çağdaş sanatın zenginliğini çeşitliliğini anlatıyor. Bir tarafta daha geleneksel yaklaşımları çizim, resim. Aynı zamanda sokak sanatı, neon, kavramsal yaklaşımlar, bazıları eleştirel yapıya sahip. Bu çeşitliliği yansıtıyoruz. Peki nerede yansıtıyoruz? Kamusal alana ya da ortak alana sanatı taşımadan biz insanlara ulamıyoruz" dedi.

- İstanbul
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İstanbul, Şahmeran, Mitoloji, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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