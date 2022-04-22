İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

22.04.2022 09:44

İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi Başakşehir'de 34 ton kaçak içki ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

Başakşehir'de 34 ton kaçak içki ele geçirilirken, olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Başakşehir'deki bir tır parkında ve OSB Mahallesi'ndeki bir adres ve adres önündeki araçlarda kaçak/sahte alkollü sıvı maddelerin depolandığı ve bunların bir şebeke tarafından piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde istihbarat alan emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tır parkına, araçlara ve iş yerlerine yönelik 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulduğu ileri sürülen 34 ton 33 litre alkollü sıvı, 43 adet plastik bidon, 26 tane plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

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Başakşehir, Kaçak İçki, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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