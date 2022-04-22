İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

22.04.2022 09:52
İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 34 ton 33 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Başakşehir ilçesindeki bir tır parkında ve OSB Mahallesindeki bir adres ile adres önündeki araçlarda kaçak/sahte alkollü sıvı maddelerin depolandığı ve bunların bir şebeke tarafından piyasaya sürülmeye hazırlandığı yönünde istihbarat alan emniyet ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyonun düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tır parkına, araçlara ve iş yerlerine yönelik 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulduğu ileri sürülen 34 ton 33 litre alkollü sıvı, 43 adet plastik bidon, 26 tane plastik tank ve 2 dalgıç pompası ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi
İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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