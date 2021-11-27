İSTANBUL'DA 34'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ - 1 MALTEPE - Son Dakika

İSTANBUL'DA 34'ÜNCÜ YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ - 1 MALTEPE

İstanbul genelinde 34'üncü Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde 34'üncü Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasında durdurulan araçlar aranırken, içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 34'üncü Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve Yunus polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu. Araçlarda aramalar yapılırken, araçtaki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Öte yandan güvenlik noktasından geçen minibüsler de durdurularak yolculara kimlik sorgulaması yapıldı. 36 kişinin bulunduğu minibüsün sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan işlem yapıldı.

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