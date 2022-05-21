İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular

21.05.2022 11:22

- İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular Gaziosmanpaşa'da 4 hırsız, kredi kartıyla kapı dillerini düşürerek evlere girip soygun yaptı Polis toplam 35 suça karışan çeteyi kıskıvrak yakaladı Gaziosmanpaşa'da kredi kartıyla...

- İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular

Gaziosmanpaşa'da 4 hırsız, kredi kartıyla kapı dillerini düşürerek evlere girip soygun yaptı

Polis toplam 35 suça karışan çeteyi kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da kredi kartıyla kapı dillerini düşürerek evlere girip soygun yapan 2'si kadın 4 hırsız, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatler süren kamera çalışmasıyla yakalandı. Toplamda 35 suça karıştığı tespit edilen hırsızlık çetesi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bir eve girmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü meydana gelen olayda, 2'si kadın 4 hırsız, Çimentepe Sokak üzerinde yer alan bir apartmana girdi. Binanın güvenlik kamerasının tam altındaki dairenin önüne gelen hırsızlardan biri elindeki kredi kartıyla kapının dilini düşürmeye çalışırken, diğerleri ise eve girmeye çalışan arkadaşlarını gizlemek için siper oldular. Kartla eve girebilmek için dakikalarca uğraşan hırsızlar, kapının kilitli olduğunu anlayınca başka bir apartmana yöneldi.

Evi soyup taksiyle kaçtılar

Vefa Sokak'ta bir binaya giren hırsızlar aynı yöntemi kullanarak bu sefer istediklerini aldı. Girdikleri dairede bir miktar para ve ziynet eşyası çalan çete, evden ayrılıp cadde üzerinde taksi çevirdi. Saatler sonra dairesine dönen ev sahibi ise soyulduğunu anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, soygunun gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Hepsi tek tek yakalandı

Saatler süren güvenlik kamera tarama çalışmalarının ardından 4 hırsızdan Murat K.'nın kimliğini tespit eden Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Hırsızlık Timi ekipleri, izini sürdüğü adamı yakalayarak gözaltına aldı. Murat K.'nın emniyetteki ifadesinde suç ortakları Havvanur T. (19), Faruk T. ve Tuğçe T.'yi itiraf etmesiyle diğer 3 şüpheli de saklandıkları adreslerde tek tek yakalanarak Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alındı.

Tek çete 35 suç

Gözaltına alınan 4 çete üyesinin emniyetteki işlemleri sırasında Murat K.'nın 7, Faruk T.'nin 21, Tuğçe T.'nin 6, Havvanur T.'nin ise 1 suç kaydının olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular
İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular

YORUMLAR
500
Yurtdışından havayolu kuryeleri ile uyuşturucu taşıyan çete çökertildi: 14 gözaltı Yurtdışından havayolu kuryeleri ile uyuşturucu taşıyan çete çökertildi: 14 gözaltı Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında rezillikleri ifşa ediyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:33 Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 35 suça karışan hırsızlık çetesi çökertildi: Kredi kartıyla kapı dillerini düşürüp evleri soydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement