İstanbul'da, 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da, 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı

13.03.2021 12:49
İstanbul'da, 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da yabancı merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşlarıyla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İstanbul'da yabancı merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşlarıyla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Türkiye'den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 15 kişiden biri, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 14 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bu kişilerden 11'ine ev hapsi tedbiri uygulandı.

Savcılık, 11 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle yeniden yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine, polis ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nde nöbetçi hakimliğe çıkarılan 11 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasıyla da dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 12 oldu.

Süreç

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmasının Türkiye'den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşaltıldığını, yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yüklendikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 2 Mart'ta İstanbul ve Tekirdağ'daki 4 şirket ve 15 ikamete gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden biri savcılıkça, 14'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece, Cumhuriyet, Madencilik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da, 36 milyon dolarlık külçe bakırı kaldırım taşıyla değiştiren 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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