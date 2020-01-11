İstanbul'da 4.7'lik deprem (1) - Son Dakika

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.37'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinin bir çok noktasında hissedildi. Silivri ve çevresindeki ilçelerde oturanlar sokağa çıktı.