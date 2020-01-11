İstanbul'da 4.7'lik deprem (1) - Son Dakika

İstanbul'da 4.7'lik deprem (1)
6 saat önce
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:10 Kaynak: DHA
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.37'de meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinin bir çok noktasında hissedildi. Silivri ve çevresindeki ilçelerde oturanlar sokağa çıktı.
Son Dakika AFAD: "4.7 büyüklüğündeki deprem ile Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri... Meteoroloji'den 3 bölgeye kritik uyarı! Buzlanma ve don bekleniyor Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı