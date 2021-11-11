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İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi

11.11.2021 08:59

İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi Eyüpsultan'da bir depoya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı İstanbul'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli 4 bin 70 hap ve 7 bin 963 macun ile birlikte tüp halinde adet sıvı, 280 litre macun ve imalatta kullanılan makineler...

İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi

Eyüpsultan'da bir depoya düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonda cinsel içerikli 4 bin 70 hap ve 7 bin 963 macun ile birlikte tüp halinde adet sıvı, 280 litre macun ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

İlçede "Yasa Dışı Cinsel İçerikli Ürün" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalarda dün gece saat 03.30 sıralarında İslambey Mahallesinde polisi görünce güzergah değiştiren 5 şüpheli yakın takibe alındı. Emniyet ekiplerince takip edilen ve bir depo önüne geldiklerinde şüpheli hareketlerde bulunan A.A., Y.A., G.G., İ.D. ve T.İ. isimli 5 kişi kontrol amaçlı durdurularak GBT sorgusuna sokulurken, depoda inceleme gerçekleştirildi. Depo içerisinde yapılan aramada, cinsel performans artırıcı olduğu belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin lirayı bulan 7 bin 963 macun, 4 bin 75 hap, plastik tüp halinde 900 sıvı, 7 adet 60 litrelik variller içerisinde toplamda 280 litre macun ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

Baskında, Kaçakçılıkla Mücadele yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi
İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi
İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi
İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi

Eyüpsultan, Kaçakçılık, Hisarcık, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 bin hap ve 7 bin 963 macun ele geçirildi - Son Dakika
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