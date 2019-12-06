Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul'da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul'da 4 bin yıllık Ana tanrıça heykeli ele geçirildi, System.String[]

İstanbul'da kaçakçılık polisince yürütülen operasyonlarda aralarında 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Son 1 ayda gerçekleşen operasyonda 12 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir dizi operasyon düzenlendi. Tarihi eser ve ticari eşya kaçakçılarına göz açtırmayan polis, 1 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasını kapsayan 35 günlük zaman diliminde 6 farklı ilçede 8 ayrı operasyona imza attı. Altı ayrı ilçede yapılan operasyonlarda 4 bin yıllık Ana tanrıça heykelinin de içinde olduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, bu eserlerle bağlantısı olan 12 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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