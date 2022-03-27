Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

27.03.2022 14:41

Son dakika haberleri... İstanbul'da 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İstanbul'da 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te Iraklı ve Türkmenistanlı 2 turistten polis süsü verilerek 900 doların alınması, Pendik'te bir kişinin aracındaki çantasından 60 bin lira değerinde ziynet eşyasının bir çalışanı tarafından alınması, Kadıköy ve Bakırköy'de telefonla dolandırıcılıkla 2 kişiden 1 milyon 750 bin lira değerinde ziynet eşyasının alınması ve Ankara'da mali müşavirlik yapan bir kişinin banka hesabında bulunan 2 milyon liranın bilgisi dışında aktarılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olaylara ilişkin teknik ve fiziki çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, düzenledikleri 4 farklı operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 4 farklı dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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