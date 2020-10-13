İSTANBUL'DA 4 GÜNDE 6 MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

İstanbul'da 4 günde 6 motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin motosiklet çaldıkları anlar kameralara yansıdı. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6-10 Ekim tarihleri arasında Beşiktaş Kağıthane ve Sarıyer 'den 6 motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyerek 3 motosiklet hırsızının kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu 10 Ekim'de Görkem A. (21) Burak Ç.(21) ve Ferhat K. (19) gözaltına alındı. Çalıntı iki motosiklet ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 3 şüphelinin çok sayıda suçlardan poliste kayıtları olduğu belirtildi. Şüphelilerin çaldıkları motosikletlere "disk kilidi" takıp hem başka hırsızların çalmasını önledikleri, hem de polis ve vatandaşlardan motosikletin çalıntı olduğunu gizlemeye çalıştıkları i öğrenildi.Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADAÖte yandan 3 şüpheliden 2'sinin motosiklet ile olay yerine gelerek park halindeki motosikleti çalarak, uzaklaştıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİ SAAT İÇERİSİNDE MOTOSİKLETİM BULUNDUMotosikletler, sahiplerine verildi. Kağıthane'deki yedieminde motosikletini alan Ali Karkıner "Sarıyer'de çalıştığım iş yerinin önüne motosikletimi bırakmıştım. Yaklaşık 6 senedir de orada duruyordu motorumun hiçbir sorunu olmuyordu. Yukarı montumu giymeye çıktım. 10 dakika içerisinde aşağıya indim ve motosikletimi göremedim. İş yerimizin kameralarından izledim 2 kişi gelip etrafı kolaçan edip, motorun kontağını patlatıp çalıştırıp götürüyorlar. Gayrettepe Asayiş Şube Oto Hırsızlık ekipleri 2 saat içerisinde motorumu buldular. Bu kadar kısa sürede buldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TEKRAR ÇALINMASIN DİYE DİSK KİLİDİ TAKMIŞLAR

Motosikleti çalınan Anıl Gürsu "Beşiktaş'ta motorumu evin önüne park ettim. Sabah 9 gibi komşum arayarak motorumun olmadığını söyledi. Aşağı inip baktım motosikletimin olmadığını görünce karakola gidip şikayetçi oldum. Aynı gün akşamında Gayrettepe Asayiş Şubeden telefon ettiler. Motorumun bulunduğunu söylediler. Görüntüleri izlediğimde 10 saniye içerisinde kontağı patlatarak 2 kişinin çaldığını gördüm. Piyasa değeri 40 bin lira olan motosikletimi çaldıktan sonra kendi disk kilitlerini takmışlar. Tekrar çalınmasın diye güvene almışlar" dedi.

- İstanbul