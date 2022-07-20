İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE ÇAYIR TIRTILI ALARMI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE ÇAYIR TIRTILI ALARMI

20.07.2022 12:27

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,"Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de görünüyor'"30 yıl sonra ilk defa böyle bir yoğunluk oldu"" İstanbul'da 2022 yılında ayçiçeği ekilmiş olan alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük"Yalın Onat ERGÖR - Emre...

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca,

" Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de görünüyor'

"30 yıl sonra ilk defa böyle bir yoğunluk oldu"

" İstanbul'da 2022 yılında ayçiçeği ekilmiş olan alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük"

Yalın Onat ERGÖR - Emre Can URAN/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da 4 ilçede çayır tırtılı görüldüğünü belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca açıklama yaptı. Karaca, '2022 yılında ayçiçeği ekilmiş olan alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük" dedi.

Çayır tırtılı İstanbul'da da ayçiçeği tarlalarına zarar verdi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Çatalca'da yapılan ilaçlama çalışmasına katıldı. Drone ile havadan Çatalca'daki ayçiçeği tarlalarına ilaçlama yapıldı.

'30 YIL SONRA İLK DEFA BÖYLE BİR YOĞUNLUK YAŞANDI"

Karaca, 'Burada 'çayır tırtılı' dediğimiz türle mücadele ediyoruz. Nemli bir havadan sonra, Kurban bayramından sonra, biz kelebek çıkışlarını görmüştük. Kelebek uçuşlarından sonra çiftçilerimizi uyarmıştık. Bu seviyede, 30 yıl önce de olmuştu. 30 yıl sonra ilk defa böyle bir yoğunluk oldu. Yağmur yağınca, çiftçiler de biz de sevinmiştik verim artışı olacak diye. Normalde nem ve yağıştan sonra ayçiçeğinde yüzde 30 civarında verim artışı görürüz. Kelebeklerde de artış oldu, yoğun bir tırtıl çıkışı meydana geldi" dedi.

'ŞU ANDA BİZ BU ZARARLIYI DURDURDUK"

Ahmet Yavuz Karaca, "4 ilçemizde şu anda tırtıl yoğunluğu var. Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de görünüyor. Ayçiçeğinde görüyoruz sadece, diğer ürünlerimizde bir zarar tespit edilmedi şu an. Biz öncelikle yer araçlarıyla ilaçlama yaptık, merkeze doğru drone ile ilaçlama yapıldı. Şu anda biz zararlıyı durdurduk, stabil durumda. 4 ilçemizde de drone ile ilaçlama devam ediyor. Ekip arkadaşlarımız sahadaki çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

'25 BİN DEKARLIK AYÇİÇEK TARLASINDA BU TIRTILI GÖRDÜK"

Karaca, 'Bu olay bugünkü bir olay değil. Zaman zaman oluyordu ama bu yoğunlukta 30 yıl önce olmuştu. İklimsel mevsimsel, yağışla ilgili bütün faktörler bir araya geldiğinde bu tür vakalarla karşılaşıyoruz. Zarar olarak bakarsak, zarar tırtılların bulunduğu yerlerde yüzde 7-8 civarında. Neminde yüzde 20-30 oranında karı olduğunu düşünürsek, biraz kardan zarar ettik o kadar. İstanbul'da 2022 yılında ayçiçeği ekiliş alanımız 204 bin dekar, 25 bin dekarlık alanda bu tırtılı gördük" dedi.

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İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE ÇAYIR TIRTILI ALARMI İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE ÇAYIR TIRTILI ALARMI
Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE ÇAYIR TIRTILI ALARMI - Son Dakika

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