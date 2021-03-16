İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sultangazi merkezli Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. 1 yıllık çalışmalar neticesimde 55 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmalar sürüyor.