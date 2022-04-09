Son dakika haber: İstanbul'da 4 ilçede hırsızlık yapan çete kamerada - Son Dakika

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri "Böyle bir şey görmedik" oldu

İstanbul'da 4 ilçede hırsızlık yapan çete kamerada

Hırsızlık yapan 8'i kadın 11 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un 4 ilçesinde apartmanlara girerek boş buldukları daireleri tespit ederek hırsızlık yapan 8'i kadın 11 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Beyoğlu, Bağcılar, Güngören ve Fatih ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüpheli şahısların apartmana girdikleri daha sonrasında boş olan daireleri tespit ederek kilitleri kırıp içeri girdikleri ve hırsızlık yaptıkları belirlendi. Öte yandan zanlıların hırsızlık yaptıkları noktalardaki görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı.

11 kişi gözaltında

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adresleri tespit edilen 8'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden benzer suçlardan gözaltına alındığı öğrenildi. 7 ayrı evden hırsızlık suçundan gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 5 şüpheliye adli kontrol uygulandı. 1 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.