İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi - Son Dakika
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İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi

26.12.2022 23:02
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana ishale hattında ani gelişen arıza nedeniyle Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde sabah 07.00'ye kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana ishale hattında ani gelişen arıza nedeniyle Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde sabah 07.00'ye kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, ana ishale hattında ani gelişen bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Fatih ilçesinde Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray, Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Seyit Ömer, Şehremini, Topkapı, Yavuz Sultan Selim, Zeyrek, Cibali, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane ve Süleymaniye mahallelerinde su kesintisinin yaşandığı aktarıldı.

Bayrampaşa ilçesinde Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahallelerinde; Eyüpsultan'da Toppçular ve Zeytinburnu'nda ise Maltepe Mahallesi'nin su kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Arıza nedeniyle başlatılan çalışmanın sabah saat 07.00 sıralarında bitmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Zeytinburnu, Bayrampaşa, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi - Son Dakika

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