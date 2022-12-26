Bayrampaşa ilçesinde Orta Mahalle, Yenidoğan , Vatan ve Terazidere mahallelerinde; Eyüpsultan'da Toppçular ve Zeytinburnu'nda ise Maltepe Mahallesi 'nin su kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Bayrampaşa, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi - Son Dakika

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