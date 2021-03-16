Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

16.03.2021 06:49

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY / İSTANBUL DHAİSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Önceden belirlenen 52 şüphelinin kaldığı adreslere giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Küçükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Helikopter destekli yapılan operasyona Özel Harekat ekipleri de katıldı.

POLİS KÖPEKLİ ARAMA

Narkotik ekipleri daha önce yaptıkları bir yıllık çalışmalar neticesinde tespit ettikleri 52 şüphelinin kaldığı adresleri tek tek belirledi. Sabah saatlerinde de operasyon başladı. Ekipler belirlenen adreslere girerken bazı adreslerde polis köpekleriyle arama yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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