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İstanbul'da 4 ilçedeki tarihi eser operasyonu kamerada

44 dakika önce

İstanbul'da 4 ilçede yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke ele geçirildi.

İstanbul'da 4 ilçedeki tarihi eser operasyonu kamerada, System.String[]

İstanbul'da 4 ilçede yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta 4 ilçede tarihi eser kaçakçılığına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek Beykoz, Beyoğlu, Ümraniye ve Fatih'te tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri adreslere 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda  M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. yakalanarak gözaltına alınırken yaklaşık 2 bin 100 yıllık Pontus Kralı Mithradates VI Eupator Dionysos dönemine ait 695 sikke, metal haç, 3 ok ucu, 2 tane yaprak kabartmalı taş ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin tarihi değerinin çok yüksek olduğu meblağ biçilemediği öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon
-Ekiplerin bir çantada arama yapması
-(Aktüel)
-Ele geçirilen malzemelerin sergisi
-Ele geçirilen sikkeler
-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
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