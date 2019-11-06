İstanbul'da 4 kardeş evlerinde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla dairenin kapısını açan ve içeri giren ekipler, evin kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaştı. Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi. AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı. İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan hayatını kaybeden 4 kardeşin de aynı evde yaşadığı ve psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilirken, olayda intihar şüphesi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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