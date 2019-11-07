Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
Son Dakika Güncel İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

6 saat önce

İstanbul Valiliği, Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin, "Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir.

İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması, System.String[]

İstanbul Valiliği, Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin, "Tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirilmiştir." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Kasım Salı günü saat 22.45'te polise, Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi 28/4 numaralı evin sakinlerine ulaşılamadığı ihbarının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen adreste yapılan ilk incelemede, kilitli bulunan giriş kapısının, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla açıldığı ve evde bulunan Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Olay sonrasında Fatih Kaymakamlığınca kamuoyunun bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evdeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN ekipleri, olay yerine

sevk edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsilerde tespit edilen ilk

bulgulara göre, siyanür zehirlenmesine bağlı değişimler dışında, şahısların

ölümlerine müessir başkaca makroskopik patolojik bulgu tespit edilmediği

belirtilerek, tüm olgularda saptanan siyanür düzeyleri öldürücü olarak

değerlendirilmiştir.

Başlatılan adli ve idari tahkikatlar ile otopside alınan örnekler üzerinde ayrıntılı

analizler devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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