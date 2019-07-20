Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 4 kişide "Batı Nil Virüsü" enfeksiyonu tespit edildi
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İstanbul'da 4 kişide "Batı Nil Virüsü" enfeksiyonu tespit edildi

1 saat önce

İstanbul'un Avcılar semtinde, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildi.

İstanbul'da 4 kişide
İstanbul'un Avcılar semtinde, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtildi.
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İstanbul, Avcılar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:22 
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