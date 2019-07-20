İstanbul'da 4 kişide "Batı Nil Virüsü" enfeksiyonu tespit edildi
1 saat önce
İstanbul'un Avcılar semtinde, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildi.
İstanbul
'un Avcılar
semtinde, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:22
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