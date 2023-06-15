İstanbul'da 4 metrelik zehirli denizanası görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul'da 4 metrelik zehirli denizanası görüntülendi

15.06.2023 13:28

Marmara Denizi'nde popülasyonları artan Pusula denizanaları, 4 metre boyundaki dev bir örneğiyle Maltepe sahili açıklarında görüntülendi. Zehirli oldukları bilinen denizanalarının artan nüfusu, deniz canlılarını tehdit ediyor. Su altında serbest dalış yapan İsa Şahintürk, denizanalarının zehirli etkisine dikkat çekerek, temas halinde çabucak temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Denizi ve Akdeniz'de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi'nde de görülmeye ve popülasyonları artmaya başladı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli oldukları biliniyor. Popülasyonlarının artmasıyla birlikte deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul'da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntüledi.

BOYU 4 METREYE ULAŞIYOR

Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşıyor. Ayrıca denizanası görülmesi durumunda yakınından uzaklaşılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İstanbul'da 4 metrelik zehirli denizanası görüntülendi: Yakınından bile geçmeyin

"PUSULA DENİZANALARI ÇOK ZEHİRLİDİR"

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, "Marmara Denizi'ne son zamanlarda zahirli denizanalarını çok fazla göremeye başladık. Normalde gördüğümüz zehirli denizanaları türlerinde artış gözlemleniyor. Bu denizanaları normalde 2 metre boyundaysa, 3-4 metre uzunluğunda şeffaf uzantıları oluyor. Bu nedenle sahillerde yüzen kişiler göremeden zehirlenebilir. Bütün denizanaları biraz toksin barındırıyor. Bazıları elinizi kaşındırır bazıları kaşıntıya sebep olur. Ancak pusula denizanasının etkisi daha çok fazladır, sizi hastanelik edebilir. Gördüğünüzde dokunmamanız uzak durmanız gerekiyor. Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir. Şuanda tüm Marmara Deniz'inde tüm bölgelerde gözüküyor. Hatta Büyükçekmece sahilinde kıyıya vuran denizanalarını adım başı görebiliyorsunuz. Pusula denizanaları çok zehirlidir, temas halinde çabucak temizlemelisiniz. Marmara'da iç deniz olduğu için kirlilik yüzünden nüfusları artabiliyor" dedi.

İstanbul'da 4 metrelik zehirli denizanası görüntülendi: Yakınından bile geçmeyin
İstanbul'da 4 metrelik zehirli denizanası görüntülendi: Yakınından bile geçmeyin
İstanbul'da 4 metrelik zehirli denizanası görüntülendi: Yakınından bile geçmeyin
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Aynı troller gibi. Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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Marmara Denizi, İstanbul, Maltepe, Marmara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da 4 metrelik zehirli denizanası görüntülendi - Son Dakika


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