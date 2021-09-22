İstanbul'da "4. Okul Öncesi Eğitim Zirvesi" yapılacak - Son Dakika

Gelecek Eğitimde Derneğince bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Okul Öncesi Eğitim Zirvesi", 25-26 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Gelecek Eğitimde Derneği'nden yapılan açıklamaya göre zirve bu yıl, pandemi tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenecek.

"Hayalinin Peşini Bırakma" temasıyla yapılacak zirveye 25'i aşkın konuşmacı katılırken, 30'dan fazla atölye çalışması gerçekleştirilecek. Zirvede "3. Geleceğin Eğitimcileri Ödülleri" de verilecek.

Zirvede, Prof. Dr. Acar Baltaş ve kendi adıyla bir çocuk atölyesi kuran ve okul öncesi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ezo Sunal da konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca zirvede Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. M. Akif Kireçci, Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Prof. Dr. Uğur Batı, Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, Doç. Dr. Burak Karabey, Doç. Dr. Yavuz Samur, Dr. Anooshirvan Miandji, Dr. Işıl Boy Ergül, Dr. Mehmet Di·nç, Çiğdem Çelebi, Ercan Altuğ Yılmaz, Kayhan Karlı, Hayati İnanç, İpek Coşkun, İrem Savcı Köroğlu, Kudret Eren Yavuz, Mehmet Özcan, Nazli Çevi·k Azazi·, Neş'e Erberk ve Sümeyye Ceylan gibi isimler de konuşma yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Eğitimde Derneği Başkanı Erdinç Aydoğan, pandemi şartlarına rağmen zirveyi dördüncü kez düzenleyecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aydoğan, bu yıl daha güçlü olarak zirveye hazırlandıklarının bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Tema olarak bu yıl 'Hayallerinin Peşini Bırakma' diyeceğiz. Hayalinin peşini bırakmayan ve öğrenme yolculuğuna devam eden binlerce okul öncesi öğretmeni, öğretmen adayı ve ebeveyni bu zirve ile buluşturmayı hedefliyoruz. İlk üç zirvenin ardından çok olumlu dönüşler aldık. Zirveye alanında uzman çok değerli konuşmacılar katılacak. Konuşmacıların yanı sıra düzenlenecek atölye programlarının okul öncesi öğretmenleri için çok önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Okul öncesi öğretmenlerimiz atölye çalışmalarına da katılarak uzman akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin tecrübelerinden faydalanabilecekleri aktiviteler yapabilecekler."

İlk gün konuşmacıların yer alacağı ikinci gün ise atölye çalışmalarının yapılacağı zirveye katılmak isteyenler www.okuloncesiegitimzirvesi.com adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.