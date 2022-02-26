4 ton kaçak sigara ve nargile ürünü ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak sigara ve nargile ürünü ele geçirildi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Talatpaşa Caddesi'ndeki bir tütüncü dükkanında kaçak sigara ve tütün mamulleri olduğunu tespit etti.

Ekipler, bu adresle ilişkili olduğu belirlenen Kağıthane'de 1 depo, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde 1 dükkan ile 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, kıyılmış tütün, makaron, sahte bandrol, 2 kompresör ve sigara basma makinesi, kaçak nargile ile nargile ürünlerinin yer aldığı toplam 4 ton ürün ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.