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İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı

19.02.2022 17:21
İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan yabancı uyruklu kadın, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde, 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan yabancı uyruklu kadın, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Mersin'de ikamet eden 25 yaşındaki Suriye uyruklu Salah O, 4 yaşındaki oğlu M.T. ile sabah saatlerinde Marmara Mahallesi'nde eşinin ikamet ettiği eve geldi. Öğle saatlerinde oğlu M.T'yi bıçaklayarak öldüren kadın, bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan Salah O, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Beylikdüzü, İstanbul, Suriye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihara kalkışan kadın yakalandı - Son Dakika
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