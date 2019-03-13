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İstanbul'da 40 Adrese Uyuşturucu Baskını: 40 Gözaltı

32 dakika önce

İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese eş...

İstanbul'da 40 Adrese Uyuşturucu Baskını: 40 Gözaltı, System.String[]
İstanbul'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

40 ADRESTE 40 GÖZALTI

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 40 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 40 adrese baskın yapıldı.

YATAĞIN ALTINDAKİ KAVANOZDA BULUNDU

Operasyon Kapsamında Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği "Kara'nın" araması sonucunda yatağın altında kavanozun içerisine gizlenmiş çok miktarda "skunk" diye tabir edilen ot esrar ve ekstazi hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, maddeleri ise el konuldu.

(Aydemir Kadıoğlu - Doğan Can Cesur/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Beykoz, Narkotik, İstanbul, Güncel
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