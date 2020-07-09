İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli ilçe ve şubelerde görevli 40 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 15 müdür yardımcısının çeşitli illere tayini çıktı. 3 müdür yardımcısı ise Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Eğitim Merkezi'nde görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 12 şube ve 9 ilçe müdürlüğünde görev yapan 21 müdürünün çeşitli illere tayini çıktı. Bir şube müdürünün ise Polis Eğitim Merkezi'nde görev alacağı öğrenildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürü Murat Bingöl'ün Van'a, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özcan Aybek'in Şanlıurfa'ya, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un Karabük'e, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman'ın Yozgat'a, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek'in Diyarbakır'a, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Feramuz Çetin'in Ardahan'a, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu'nun Erzurum'a, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Şen'in Balıkesir'e ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan'ın Manisa'ya gideceği öğrenildi.