İstanbul'da 42 bin 170 korsan kitap ele geçirildi - Son Dakika

Kağıthane'de 42 bin 170 korsan kitap ele geçirildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan basımı yapılarak bandrolsüz satılan kitapların ele geçirilmesi amacıyla Kağıthane'de bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste bulunan bir kişi gözaltına alındı, korsan basıldığı belirlenen 42 bin 170 kitap ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ve aralarına tıp ile yabancı dil eğitim setlerinin de bulunduğu kitapların piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.