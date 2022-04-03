İstanbul'da 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

03.04.2022 12:12
İstanbul'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde göçmen kaçakçılarınca kullanıldığı belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonda, 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde göçmen kaçakçılarınca kullanıldığı belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonda, 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen, insani olmayan koşullarda barındırılan düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta göçmen kaçakçıları tarafından kullanılan 5 evi tespit eden ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi.

Operasyonda, 40'ı Afganistan, 3'ü Pakistan uyruklu 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Baskın yapılan evlerin her birinde 10-11 kişinin yaşadığı belirlendi. Düzensiz göçmenlerin birçoğunun, insani olmayan koşullarda barınmalarından dolayı sağlık problemi yaşadığı ortaya çıktı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Esenyurt, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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