İstanbul'da 43 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 43 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

12.10.2022 12:44
İstanbul'da 43 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da, toplam 43 suçtan hakkında 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da, toplam 43 suçtan hakkında 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma kapsamında birçok suçtan hakkında aranma kaydı bulunduğu öğrenilen T.P'nin Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisi alındı.

Gece saatlerinde adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda başkası adına düzenlenmiş¸ sürücü¨ belgesi, amatör denizci belgesi ile telsiz operatörü yeterlilik belgesi ele geçirildi.

Yapılan detaylı araştırmada şüphelinin 28 "dolandırıcılık", 1 "hükümlü veya tutuklunun kaçması", 14 "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" olmak üzere toplam 43 suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi.

T.P'nin hakkında arandığı suçlarla ilgili toplam 48 yıl 2 ay 16 gün kesinleşmiş hapis ile 195 bin 260 lira para cezasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.

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43 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı 43 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Mimar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 43 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da 43 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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