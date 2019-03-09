Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 437 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul'da 437 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

1 saat önce

İstanbul'da, yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda 437 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 437 Yabancı Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
İstanbul'da, yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan uygulamalarda 437 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 351'i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Suriye ve Irak uyruklu yabancıların yoğun olarak barındığı Fatih'te yabancı uyruklu şahıslara yönelik bir dizi denetimler gerçekleştirildi. 27 Ocak ile 7 Mart tarihleri arasında yabancı şahıslara yönelik geniş kapsamlı 4 ayrı uygulamada, şüpheli görülen 818 kişi arandı. Evraklarında eksiklik tespit edilen ya da durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu 437 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan şahıslardan oturma izni olmayan 351 yabancı uyruklu kişi, ifadelerinin alınmasının ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Evraklarında eksiklik bulunan ve oturma izni dolan 86 zanlının ise sorgusunun emniyette devam ettiği, adli ve idari işlemlerin henüz bitmediği öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Fatih, İstanbul, Güncel
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