Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 440 topuklu ayakkabıyı binanın duvarına asıp, kadına şiddete tepki gösterdi
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İstanbul'da 440 topuklu ayakkabıyı binanın duvarına asıp, kadına şiddete tepki gösterdi

28 dakika önce

Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını İstanbul'un merkezinde bulunan bir binanın duvarına astı.

Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını İstanbul'un merkezinde bulunan bir binanın duvarına astı.

İstanbul'da 440 topuklu ayakkabıyı binanın duvarına asıp, kadına şiddete tepki gösterdi

İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:21 
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