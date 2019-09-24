İstanbul'da 440 topuklu ayakkabıyı binanın duvarına asıp, kadına şiddete tepki gösterdi

Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını İstanbul 'un merkezinde bulunan bir binanın duvarına astı.

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Eski terörist kadından, PKK ile HDP arasındaki ilişkiyle ilgili çarpıcı iddialar: Bağlantısı olmayan yer almıyor