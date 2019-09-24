İstanbul'da 440 topuklu ayakkabıyı binanın duvarına asıp, kadına şiddete tepki gösterdi
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Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını İstanbul'un merkezinde bulunan bir binanın duvarına astı.
Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna son yıllarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını İstanbul'un merkezinde bulunan bir binanın duvarına astı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:21
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