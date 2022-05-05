İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı

05.05.2022 22:49
İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 449 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada 449 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamalarında ve umuma açık denetimlerde 206'sı Afganistan, 111'i Pakistan ve 132'si diğer ülkelerden olmak üzere 449 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca 1-4 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 656'sı Afganistanlı, 193'ü Suriyeli, 297'si Pakistanlı ve 245'i diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 1391 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu düzensiz göçmenlerden 209'una adli işlem uygulanırken 1182'si hakkında idari işlem yapıldı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Öte yandan, İstanbul'da ocak ayından bu yana 8 bin 251 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) Red Bull Flick'te takımlar play-off turuna çıkıyor Red Bull Flick'te takımlar play-off turuna çıkıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:58 İsrail'de baltalı iki saldırgan yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı
22:54 Bakan Süleyman Soylu canlı yayında tarih verdi! Otoyollardaki hız sınırı 140 km'ye yükseliyor
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
22:51 Yürek parçalayan görüntü! 5 bin civciv gazdan zehirlenerek öldü
22:14 Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart şampiyon oldu
21:58 Ümit Özdağ, "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'ı reddetti: Gelme, tek gideceğim
21:31 Erdoğan, Macron ile telefonda görüşerek seçimi kazandığı için tebriklerini iletti
21:29 Ümit Özdağ'ın Süleyman Soylu ile sert tartışmasından sonra Zafer Partisi'nden tüm teşkilatlara talimat: Sükunetinizi koruyun
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 23:02:58. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 449 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement