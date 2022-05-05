İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı

05.05.2022 21:22
İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı

Yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen operasyonlarda İstanbul'da son 1 günde 449 düzensiz sığınmacı daha yakalandı.

Yasadışı göçmenlere yönelik yürütülen operasyonlarda İstanbul'da son 1 günde 449 düzensiz sığınmacı daha yakalandı. Sene başından bu yana İstanbul genelinde emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 bin 251 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" ile ilgili yürütülen soruşturmalarda, ülkeye illegal yollardan gelen bu kişilere karşı geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 206 Afganistan, 111 Pakistan ve 132 diğer ülkelerden olmak üzere toplam 449 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 1 Mayıs Pazar gününden bu yana İstanbul'da yabancı sığınmacı ya da düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen çalışmalarda, 656'sı Afganistan, 193'ü Suriye, 297'si Pakistan ve 245'i diğer ülkelerden olmak üzere toplam bin 391 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Son 4 gün içinde yakalanan düzensiz göçmenlerin 209'una adli işlem, geri kalan bin 182'sine idari soruşturma gerçekleştirilerek sınır dışı işlemi başlatıldığı açıklandı. Ayrıca, 2022 yılı başından beri güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda 8 bin 251 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiği aktarıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1) İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI İSTANBUL'DA 582 GÖÇMEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Mülteci, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 ABD Adalet Bakanlığı istedi, Fiji yerine getirdi! Rus milyarderin 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
21:06 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 21:28:41. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 449 göçmen daha yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement